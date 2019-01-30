نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم 2019 الفصل الدراسي الأول مع رابط معرفة النتيجة

نرصد لكم موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2019، وتسيطر حالة القلق والتوتر على الطلاب، لأنها تعتبر مرحلة مصيرية في حياة كل طالب يدرس في الصف الثالث الإعدادي، التي تمكنه من الدخول إلى واحدة من المراحل التعليمية الأتية وهما التعليم الثانوي أو التعليم الفني، حسب رغبة كل طالب وأيضا وفقا لمجموع نتيجته، لذلك تكون نتيجة الفصل الدراسي الأول دافع لهم للدراسة بجهد في الترم الثاني من الشهادة الإعدادية وتحديد مستواهم التعليمي، وسنوافيكم دائما بكل التحديثات الخاصة بموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

وقد اشتكى بعض الطلبة من جزئيتين في أسئلة النحو، وبناءً عليه قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمد عبد الله وكيل تشكيل لجنة لفحص عينة عشوائية من أوراق إجابات اللغة العربية، وقد قرر:

توزيع درجات الجزئيتين الواردتين على بقية أسئلة فرع النحو بمادة اللغة العربية وذلك لصالح الطلاب.

تضم محافظة الفيوم الإدارات التعليمية التالية:

إدارة ابشواي.

إدارة اطسا.

إدارة سنورس.

إدارة شرق الفيوم.

إدارة طامية.

إدارة غرب الفيوم.

إدارة يوسف الصديق.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2019:

موقع الشهادة في الفيوم

قم بإدخال رقم الجلوس والاسم في الخانات المحددة لذلك الأمر في موقع وزارة التربية والتعليم، أو معرفتها بنفس الخطوات السابقة لكن في موقع الفيوم التعليمي أو الخاص بمديرية التربية والتعليم في الفيوم من هنا، ومعرفتها من خلالنا أيضا تفضل بكتابة رقم الجلوس والاسم في التعليقات، وسنرد عليك فور ظهورها رسميا.

متابعات خاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول: