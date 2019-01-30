كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يوافق على تصوير مسلسل "الحلم المبارك" لتجسيد فضائحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، تصوير مسلسل جديد يحكي السيرة الذاتية وقصة نجاح أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا.

ووفقا للصحافة الأرجنتينية، وافق مارادونا على تجسيد شخصيته في المسلسل الذي تبثه "أمازون" عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "سوينيو بنديتو" بمعنى "الحلم المبارك"، ويبدأ أولى المشاهد بتعاطي مارادونا المخدرات في فيلا بمدينة "بونتا ديل إيستي" وهي المدينة المحببة لدى المشاهير الأرجنتينيين.

ويجسد شخصية مارادونا فى المسلسل الذى تتشارك فى إنتاجه شركة "بى تى إف ميديا" المكسيكية مع أمازون، 3 ممثلين أرجنتينيين هم "نازاينو كاسيرو"، "خوان بالومينو" ونيكولاس جولدشميت"، وتمثل ثلاث مراحل من عمره، مع إلقاء الضوء لمسيرته من فضائح وعلاقات عاطفية ومشكلات إدمان على المخدرات وتعاطى المنشطات.

وأشارت "أمازون برايم فيديو"، إلى أن هذا المسلسل يتناول الانتصارات والتحديات التى خاضها اللاعب الأسطوري، إضافة إلى المحطات الرئيسية فى مسيرته المهنية وحياته الشخصية.

من جانبها أبدت "كلوديا فيلافانيى" زوجة مارادونا السابقة، التى يتواجه معها فى المحاكم منذ سنوات، تحفظها على مضمون المسلسل، قائلة: "رأيت تحيزهم.. وهو ما يريدون من خلاله أرباحا مالية أكبر، إذا لم يتضمن النص وصفا لحقيقة ما عشته، عندها سأروي حتما نسختى من الأحداث".