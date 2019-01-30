كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 فبراير تبدأ فعاليات مهرجان "أيام القاهرة للمونودراما" بمركز الهناجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ فعاليات مهرجان "أيام القاهرة للمونودراما"، يوم الخميس بعد المقبل، وهو الموافق يوم 7 من شهر فبراير المقبل على مسرح مركز الهناجر للفنون، بينما تبدأ العروض في ٤ فبراير المقبل.

ويشهد المهرجان عددا من الورش والمسابقات التي تحتفي بفن المونودراما وتدعمه وتؤصل لوجوده، ومن أهم هذه الفعاليات مسابقة للتأليف لنصوص المونودراما.

وتقدم عدد كبير من مصر السعودية سوريا العراق الأردن فلسطين وغيرها للمشاركة في المسابقة، وذلك كنتيجة طبيعية للدورة الأولى من المهرجان التي طالبت بالاهتمام بفن كتابة المونودراما، ومن المقرر أن تعلن أسماء النصوص الفائزة في حفل الختام.

كما ينظم المهرجان مجموعة من الورش الفنية ضمن فعاليات الدورة الثانية وهي ورشة للتمثيل يقدمها المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، وورشة للممثل والجسد يقدمها المخرج والكيرو جرافر وورشة للإضاءة يقدمها مصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، وورشة للكاتب محمود جمال الحديني للتأليف للمونودراما.