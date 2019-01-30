كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سلامة يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني "قمر هادى" 4 فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف المخرج رؤوف عبدالعزيز، تصوير مسلسل "قمر هادى"، بطولة النجم هانى سلامة، يوم 4 فبراير المقبل، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، ومن إنتاج شركة سينرجى، حيث صور رؤوف عدة مشاهد من المسلسل الفترة الماضية ، ثم قام ببعض التجهيزات والديكورات من أجل استئناف التصوير.

ومن سياق آخر يصور حاليا رؤوف عبد العزيز فيلمه الجديد "حملة فرعون" مع المنتج محمد السبكى، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو سعد، روبى، محمود عبد المغنى، محد لطفى، رامز أمير، وأخرون، تأليف كريم حسن بشير، ومن المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر 2019.

يشار إلى أن مسلسل "قمر هادى" يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلي "طاقة نور" وفوق السحاب"، ويشارك فى "قمر هادى" كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وأخرون، إنتاج سينرجى.