بالاسم ورقم الجلوس.. احصل الآن على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أتاح نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، جاء ذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 71.23%، بعد أن تقدم 146370 طالباً وطالبة لامتحانات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة وحضر منهم 145455 طالباً وطالبة، نجح منهم 103601، بنسبة نجاح تفوق نسبة العام الماضي للترم الأول 2%، هذا وقد حازت إدارة جنوب الجيزة على أعلى نسبة نجاح في الشهادة الاعدادية بالجيزة بنسبة 84.2%، وفور اعتماد نتيجة اعدادية الجيزة تم رفع درجات ونتائج الطلاب للصف الثالث الاعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

بعد اعتماد نتيجة الشهادةالاعدادية محافظة الجيزة الترم الأول لعام 2019، تم توفير ورفع نتائج الطلاب على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة gizaedu.gov.eg، إلا أن الضغط الشديد على موقع نتيجة اعدادية الجيزة أدى إلى حدوث تعطل مؤقت للموقع مما تعذر على بعض الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

وحتى يتاح موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة بإمكان الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، من خلال الدخول على الروابط التالية:

من خلال الروابط الموضحة أعلاه يمكن الحصول فوراً على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة في الإدارات التعليمية (مركز منشأة القناطر، مركز أوسيم، مركز كرداسة، مركز أبو النمرس، مدينة الحوامدية، مركز البدرشين، مركز العياط، مركز الصف، مركز أطفيح، مركز الواحات البحرية)، بالاسم ورقم الجلوس.

معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس، يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي ترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسيقوم فريق عمل الموقع بالمساعدة في الحصول على النتيجة.

هذا وقد أشارت الجهات المسئولة في مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة بأن الجهات المختصة تعمل على إصلاح عطل موقع نتيجة اعدادية الجيزة لتوفير خدمة سريعة في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في أسرع وقت.