نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء برقم الجلوس 2019

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء الترم الأول 2019 من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب واولياء أمورهم ليطمئنوا على أبنائهم، يخوض أبناء محافظة شمال سيناء من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي هذه الأيام إمتحانات الترم الأول والتي بدأت منذ يوم السبت 12 / يناير / 2019 وقد انتهت يوم الثلاثاء 22 / يناير / 2019، حيث يرجوا الطلاب ان يوفقهم الله عزوجل في هذه الإمتحانات لانها بمثابة حد فاصل في مستقبلهم أما دخول الثانوية العامة ومن ثم الجامعه وإما الدخول في التعليم الفني، وحول نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء موضوعنا اليوم، حيث سنذكر لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء 2019

في تصريحات له أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تفقد بالفعل بعض من لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية، وان كل الأمور تسير بخطي ثابته نحو نجاح هذه الإمتحانات، كما قال سيادته أنه أصدر أوامره الي الجهات المختصة بسير الإمتحانات لتأمين لجان الإمتحانات حتي يستطيع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي ان يؤدوا الإمتحانات في جو هادي ومريح بعيداً عن أي مشاكل أو توترات، كما تمني سيادته الي أبنائة الطلاب المزيد من النجاح والتفوق والإزدهار، وطمأنهم على نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء 2019 وأنها ستظهر في موعدها دون تأخير.

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فقط اكتب اسمك ورقم جلوسك في صندوق التعليقات أسفل الموضوع، لتكون أول من يحصل على نتيجة الشهادة الاعداديه 2019 محافظة شمال سيناء الترم الاول فور اعتمادها.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء اليوم السابع

قبل بداية إمتحانات الترم الأول بأكثر من أسبوعين إنفردت جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكتروني بنشر جداول إمتحانات جميع الفرق الدراسية بما فيهم جدول الصف الثالث الإعدادي ، كما تقوم بعمل تغطية مباشرة أثناء سير الأمتحانات لإصال أهم وأخر المستجدات الي متابعينها ، كما وعدت جريدة اليوم السابع طلاب الشهادة الإعدادية بأنها ستكون أول من يعلن عن النتيجة عبر موقعها الإلكتروني فور إعتماد النتيجة من معالي محافظ شمال سيناء .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

هذا وقد صرح الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة شمال سيناء الترم الأول 2019 سوف تعلن علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجرد إنتهاء الكنترول من أعمال رصد الدرجات واعداد الكشوف .

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