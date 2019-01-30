مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. بالاسم ورقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة...

بعد أعتمدها يوم أمس من قبل السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2018/2019 هي من أعلى النتائج في نسب النجاح بالشهادة الاعدادية بالمقارنة للأعوام الماضية وبالاخص العام الماضي حيث جاءت نسبة النجاح هذا العام في الشهادة الاعدادية أعلي من العام الماضي بنسبة تقدر ب 2%.

كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بياناً أعلنت فيه بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة هذا العام الدراسي 2018/2019 قد بلغ نحو 145 ألف و 455 طالب وطالبه.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة 2019:

يمكن لطلبة وطالبات محافظة الجيزة والذين دخلوا إمتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة إمتحانات نصف العام الدراسي من خلال أياً من الطرق التالية:

* متابعة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة والذي تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بنشر نتائج الصف الثالث الاعدادية عليه من خلال الضغط هنا

* ترك رسالة في أسفل موقعكم المفضل نجوم مصرية حيث سنقوم بالرد عليكم بعرض النتيجة، فقط قم بترك أسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع، حيث سنقوم نحن بمتابعة كافة المواقع التي يمكن أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلالها برفع النتيجة عليها لتكون أول من يعلم نتيجته.

ويتمنى موقع نجوم مصرية لكل طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات في مختلف المواد الدراسية.