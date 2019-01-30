مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة الجيزة...

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2019، وينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ظهور نتيجتهم بكل قلق وتوتر شديد، حيث أنهم انتهوا من آداء امتحانتهم على اكمل وجه ومن دون حدوث أي عائق أو مشكلة، ومن خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019 برقم الجلوس، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر كافة الأخبار التي تخص نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019، وسنقوم بنشر رابط موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة للإستعلام عن النتائج برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي امتحانتهم في كافة المواد المقررة عليهم “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، الحاسب الآلي، العلوم، الدراسات الإجتماعية، التربية الرياضية”، فقد أكدت بعض المصادر من وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ان امتحانات الشهادة الاعدادية لنصف العام الدراسي 2019 مرت بسلام ولم تحدث أي مشاكل ولم تتلقى المديرية أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وذلك لأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت من داخل الكتب المدرسية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الحاص بالطالب فقط ومن ثم ستظهر درجات كافة المواد والمجموع الكلي للطالب، إليكم رابط مديرية التربة والتعليم محافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019.

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

موقعنا سيقوم بنشر كافة روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 لجميع محافظات الجمهورية “القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، البحر الأحمر، بني سويف، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية، والدقهلية”، وبإمكان طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي ترك رقم الجلوس الخاص به في تعليق أسفل وسنقوم بمساعتكم على الفور.