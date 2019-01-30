نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الآن برقم الجلوس

لطلبة والطالبات فى الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، أعتمد أمس اللواء أحمد راشد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019، حيث بلغ عدد الناجحين في إمتحانات الترم الأول للعام الجاري 2018/2019 بمحافظة الجيزة نحو 103601 طالب وطالبه من إجمالي عدد 145455 طالب وطالبه قاموا بأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة، وبلغت نسبة النجاح نحو 71.23% بزيادة 2% عن العام الماضي.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بمحافظة الجيزة:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابطاً يمكن من خلاله جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بشكل مباشر.

غير أن الضغط الكبير على الموقع من قبل طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بالجيزة لمعرفة نتيجتهم أدي إلى وقوع الموقع.

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة إمتحانات نصف العام الدراسي بمحافظة الجيزة من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه وخدمة من موقعكم المفضل نجوم مصرية فإنه يمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهة أخرى فقد جاءت إدارة جنوب الجيزة التعليمية في المركز الأول من بين الادارات التعليمية في نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية نحو 84.2%