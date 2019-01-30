ظهور “الشهادة الإعدادية” الترم الأول لعام 2019 وطريقة الاستعلام عنها

ينتظر أولياء الأمور والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، حيث أن هذه المرحلة تعتبر اهم مرحلة في مستقبلهم قد اعتمد اللواء “أحمد راشد” محافظ الجيزة منذ ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2019، وقد صرح أن عدد الطلاب الناجحين يبلغ 103601 طالب وطالبة وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام حوالي 2% من العام الماضي.

وقد أنتهي الطلاب من الامتحانات يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وأيضاً شدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على القائمين بالتصحيح بسرعة الانتهاء مع الدقة في التصحيح، مع العلم أن قد بدأ التصحيح يوم السبت الماضي ومدة التصحيح تستغرق ثلاث أيام، كما حصلت إدارة جنوب الجيزه على نسبة نجاح 84.2% وحصلت على المركز الأول، كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ودرجات النجاح في مواد الشهادة الإعدادية هي، مادة اللغة العربية من 40 درجة، ومادة اللغة الانجليزية من 30 درجة، ومادة الرياضيات من 30 درجة، ومادة العلوم من 20 درجة، ومادة التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الألى لا يضافو للمجموع، مع العلم أن المجموع الكلي 140 درجة.