نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2019 مع رابط معرفة النتيجة

نرصد لكم أخر الأخبار حول ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة المنوفية، فبعد إنتهاء الإمتحانات، بدأت أمور التصحيح والمراجعات وتجميع النتائج، التي سيتم ظهورها فورا بعد إعتمادها من محافظ المنوفية، وسيتم تواجدها على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع المنوفية التعليمي وفي المدارس ايضا، وتعتبر مرحلة الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة وفاصلة بل ومصيرية في حياة أي طالب، لأنها ستمكنه من إستكمال مرحلة التعليم الثانوي أو التعليم الفني.

وقد أقر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار شاهين حدوث تسريبات لامتحانات بعض المواد، كالجبر والعلوم والحاسب الآلي، وتم ضبط المتورطين وإجراء التحقيقات معهم، ووعد “شاهين” بأن ينالوا العقوبة المناسبة لفعلتهم، وعن طريقة التسريب ذكر “شاهين” أنه:

جرى ضبط مراقب من قرية الراهب يراقب بإحدى لجان مدينة الباجور لحظة إرساله لصاحب مكتبة وجرى إلقاء القبض عليه وإغلاق المكتبة.

وللمعرفة أيضا تضم محافظة المنوفية الإدارات التعليمية التالية :

إدارة الباجور.

إدارة السادات.

إدارة الشهداء.

إدارة بركة السبع.

إدارة تلا.

إدارة سرس الليان.

إدارة شبين الكوم.

إدارة قوسينا.

إدارة منوف.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية والروابط الخاصة بالنتيجة:

من المتوقع ظهورها قريبا فقد تكون خلال الأيام القليلة القادمة، أو قد تكون خلال الساعات القادمة، بشكل عام يتم ظهورها فور إعتمادها من المحافظ، والجدير بالذكر أن حالة القلق التي تسيطر على الطلبة تمنعهم من الإستمتاع بأجازة نصف العام، وحالة القلق تسيطر على أولياء أمورهم أيضا، فمن خلالها ستظهر مستوى تحصيلهم الدراسي، وتعطيهم حافز قوي لمتابعة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية.

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم في الخانات المخصصة لذلك، في موقع وزارة التربية والتعليم وموقع المنوفية التعليمي من هنا، وأيضا تستطيع معرفتها من خلالنا فقط تفضل بكتابة رقم الجلوس والاسم في التعليقات، وسنرد عليك فور ظهورها رسميا.

موقع معرفة النتيجة