نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس فى القاهرة والإسكندرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نقدمها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث تشهد جميع طلبة الشهادة الإعدادية 2019 حالة من التوتر والترقب لنتيجة الصف الثالث الإعدادي،والتي سوف تظهر على موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، ونجد أن هناك بعد المحافظات قد ظهرت النتائج بها مثل الجيزة ومطروح، وباقي المحافظات نوضحها في السطور التالية:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس تظهر وفقاً لظروف كل مديرية، ولكن من المقرر أن تظهر كافة النتائج بكافة المديريات على مستوى الجمهورية مع نهاية هذا الأسبوع وبعد عدة ساعات قليلة، ويمكنك الأن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال السطور التالية:

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة الجيزة من هنا.

و للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الإسكندرية من هنا.

كما يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة المنيا من هنا.

ومن المقرر أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عطية قد أكد على أنه سوف يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة القاهرة يوم السبت المقبل، وذلك فور اعتمادها من محافظ القاهرة، وقال إنه تم جمع نتائج 34 كنترول، وان نسب النجاح كبيرة جداً.