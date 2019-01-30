“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 الترم الأول برقم الجلوس من...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 الترم الأول، يترقب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية منذ ساعات موعد ظهور النتيجةـ، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بإعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة والبوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لمحافظة الإسكندرية، والذي سنقوم بتوفير لكم روابطهم خلال هذا الموضوع، كما يوفر لكم موقعنا عرب فور نيوز طريقة جديدة للحصول على النتيجة خلال دقائق.

هذا وقد انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من تصحيح وتجميع ورصد ومراجعة أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي، فقد قام محافظ الإسكندرية باعتماد النتيجة منذ دقائق، ومن ثم تم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية والبوابة الإلكترونية الرسمية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس

تعتبر محافظة الإسكندرية هي ثالث أكبر محافظة من حيث التعداد السكاني وعدد الطلاب بعد محافظة القاهرة، فيترقب نحو 87058 طالب وطالبة نتيجة الشهادة الإعدادية، فقد اعتمد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه نتيجة الصف الثالث الإعدادي منذ دقائق للعام الدراسي 2018-2019، وذلك بنسبة نجاح قد بلغت 86.1%.

فقد صرح مصطفى عجمي وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية، أنه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي نحو 82 ألف و 699 طالب وطالبة، استطاع منهم النجاح نحو 70 ألف و352 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 برقم الجلوس من موقع مديرية التربة والتعليم

“ظهرت”

يقدم موقع مديرية التربية والتعليم العديد من الخدمات لطلاب الصف الثالث الإعدادي التابعين للمحافظة، حيث يقوم بتوفير كافة الأخبار عن الامتحانات والتصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتيجة بتفاصيل الدرجات والمجموع الإجمالي من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول برقم الجلوس من موقع مديرية التربة والتعليم محافظة الإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس الترم الأول من البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية



يوفر موقعنا عرب فور نيوز لجميع زواره خدمة جديدة للحصول على النتيجة، حيث يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل الموضوع وسنقوم بجلب النتيجة لكم.