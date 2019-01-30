تعرف على العلاقة بين تحرك الدولار بالبنوك وسعر الذهب في مصر

يرى الأستاذ نادي نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه يوجد علاقة مباشرة بين سعر الذهب في سوق الصاغة المصري وبين سعر الدولار داخل البنوك، وهذا لأن التعامل على الذهب يتم بالدولار، فكلما انخفض سعر الدولار تراجع معه سعر الذهب في مصر.

وأضاف نجيب، تفسيراً لما شهده السوق خلال اليومين الماضيين من تراجع للذهب بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، أن استقرار الدولار في الفترة التي جاءت بعد قرار تحرير سعر الصرف جعل العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب هو سعر المعدن النفيس عالمياً، ولمن عندما حدث تراجع للدولار في البنوك وجدنا السوق يستجيب ويتراجع المعدن النفيس تباعاً لهذا”.

ومن ناحيته، قال الأستاذ إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن سوق الصاغة المصري استجاب بشكل سريع للتراجع الذي شهده الدولار الأمريكي في اليومين المنقضيين، وانخفضت الأسعار في مصر نحو 7 جنيهات، وهذا لا يعني أن ارتفاع الذهب عالمياً لن يؤثر على الأسعار في السوق المصري.