“ظهرت الآن” نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية| تعرف عليها برقم الجلوس من البوابة...

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن الانتهاء التام من مراجعة نتائج الطلاب، واعتمادها وإعلانها الآن عبر بوابة نتائج محافظة الإسكندرية الإلكترونية للنتائج، باستخدام رقم جلوس الطالب، قم بالاستعلام عن النتيجة الآن، كما يمكنك عزيزي الطالب ترك رقم الجلوس في تعليق على هذا المقال وسوف نرسل النتائج على بريدك الإلكتروني في أقرب وقت. نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية

استعلم الآن عن نتيجتك، نتيجة الفصل الدراسي الأول بدون اسم، برقم الجلوس فقط، وقد قامت المحافظة بتوفير البوابة الإلكترونية للنتائج تيسيرا على الطلاب للاستعلام المباشر عنها، وذلك لسرية النتائج، بدون اسم.

ادخل على البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية. أدخل رقم الجلوس فقط واضغط كلمة”بحث”

قد تجد الموقع لا يعمل الآن،، بسبب كثرة دخول الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج الطلاب، تابع الدخول عليه من وقت لأخر تجده متاحا، أو يمكنك ترك رقم الجلوس وسوف يرسله موقعنا على بريدك الإلكتروني.

توزيع درجات النتيجة

المادة الدرجة لغة عربية 30 درجة رياضيات 30 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة علوم 20 درجة انجليزي 20 درجة المجموع الكلي للدرجات 140 درجة

وتكون درجات منتصف العام، مهما قلت أو زادت، لا تعتبر معيارا للنجاح، حيث يجب أن يضاف غليها مجموع درجات التيرم الثاني ليتم احتسابها من ناتج نهائي 280 درجة.