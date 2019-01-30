نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 اليوم السابع مصراوي نتيجتك بالأرقام

انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية منذ تقريباً ثلاث أيام في جميع محافظات الجمهورية، وينتظر طلاب الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي ظهور نتيجة نصف العام التي ستظهر عبر موقع الوزارة أي عبر بوابة مخصصة لظهور نتائج الشهادة الابتدائية بداية من الصف الثالث وحتى السادس.

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الأول 2019 خلال هذا الأسبوع، من خلال المدارس وكذلك بوابة نتائج التعليم الأساسي التي يتم إطلاقها تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ظهورها لأن التصحيح الخاص بكراسات إجابات التلاميذ تأخذ قرابة أسبوع كحد أقصى حتى يتم الإعلان بشكل رسمي.

وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2019

قالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي قد مرت بسلام تام، ولم تحصل الوزارة على شكاوى بخصوص أسئلة الامتحانات وأنها جاءت وفق مستوى الطالب المتوسط وكانت سلسة للغاية.

هذا وقد أكدت الوزارة أن تطبيق النظام الحديث الذي أنهى الامتحانات للصف الأول والثاني الابتدائي جعلت العبء يزال من على كاهل المعلمين مما جعل أمر تصحيح وإدارة باقي مراحل التعليم الأساسي في أيام امتحانات الترم الأول 2019 تبدأ وتنتهي بدون حدوث أي مشاكل أو شكاوى من قبل التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

اليوم السابع نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 برقم الجلوس الصف السادس الابتدائي

لمتابعة ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي التي تختص بإطلاق نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية حين ظهورها وهي البوابة الرئيسية التي يمكنكم متابعة النتائج من خلالها.

بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أما باقي محافظات الجمهورية سيتم إعلان نتائج الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول من خلال بوابة كل محافظة حيث ستتيح المحافظات النتائج فور ظهورها، وكذلك يمكنكم متابعتها من خلال المدرسة التابعة لكم.