نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2019 البوابة الإلكترونية للمحافظة الفصل الاول

أنهى 58 ألف طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الترم الأول على مستوى محافظة أسيوط الامتحانات الخاصة بهم يوم الخميس الماضي في هدوء تام لم يكن مكلل سوا بالنجاح وخلو الغش.

حيث قال وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة أسيوط صلاح فتحي أنه تابع بشخصه امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية ويواصل في متابعة المرحلة الثانوية وأكد على أن الأسئلة جاءت من المنهج وبشكل مبسط للغاية للصف الثالث الإعدادي.

وهذا كان حرص المديرية التعليمية من البداية بأمر من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فقد طوينا صفحة الأسئلة المعقدة التي لا تغذي عقلية الطالب والهدف الرئيسي الآن تطوير التعليم وجعل الطالب يفهم لا يحفظ.

على نفس اتجاه قال وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة أسيوط إن المحافظة عززت تواجد عربة إسعافات أولية لتجنب حدوث مشاكل صحية للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات ، كما تفضل بالشكر لمديرية أمن أسيوط لتوفيرها عربات شركة أمام المدارس وتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات وكذلك تأمين المراقبين على اللجان وعملية التصحيح.

حيث ستكون عملية التصحيح في نفس المدرسة المقام بها الامتحانات وهذا لتجنب حدوث مشاكل أو ضياع وتلف بعض أوراق الإجابات عند نقلها للإدارة التعليمية، وفي النهاية قال إن محافظة أسيوط وفرت الأجواء المناسبة لكافة طلاب المحافظة ونجحت في ذلك ولم تتلقى شكاوى كثيرة على عكس العام الماضي، وهذا مع توقع حصول المحافظة على نسبة نجاح أعلى من الأعوام السابقة لترتفع أكثر من نتيجة إعدادية محافظة الجيزة 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الأول 2019

توفر مديرية التربية والتعليم أسيوط من خلال بوابة المديرية على الإنترنت معرفة نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

http://assiut.gov.eg/ToristMap.aspx

أيضا البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط الرسمية، لهذا يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي أن يحصلوا على نتائجهم من خلال البوابة برقم الجلوس فقط، أو من خلال موقع المحافظة.