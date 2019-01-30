بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 اليوم السابع مصراوي فيتو دستور

أنهى تلاميذ الصف السادس الابتدائي الامتحانات الخاصة بهم يوم الأربعاء الماضي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بأكملها دون وقوع أي مشاكل أو تلقي شكاوى من قبل المعلمين أو أولياء الأمور بخصوص التنظيم والأسئلة التي جاءت للتلاميذ في ورقة الأسئلة.

وبعد أن أنهت كافة محافظات الجمهورية لشهادة التعليم الأساسي اختبارات الترم الأول 2019 من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي في نهاية هذا الأسبوع عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، أما باقي محافظات الجمهورية سيتم طرح نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول عبر بوابة المحافظات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الأول محافظة القاهرة

سيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس والرابع والخامس الابتدائي نتيجة الترم الأول 2019 لمحافظة القاهرة عقب الإنتهاء من عملية التدقيق والتصحيح حتى يتم تفادي أي مشاكل من الممكن أن تحدث لدرجات التلاميذ، لذا قالت الوزارة أنها تدقق بشكل كبير في التصحيح وتراجع أكثر من مرة لتكون النتيجة صحيحة ولا يتم ظلم أحد.

غير ذلك قد أنهى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحانات الترم الأول 2019 منذ يوم الأربعاء الماضي أي منذ ثلاث أيام وعلى الرغم من أن عملية التصحيح تتم أول بأول إلا أن التأني والمراجعة يجب أن يحدث حتى لا يتم تلقي شكاوى من قبل أولياء الأمور بخصوص درجات الامتحانات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

يمكنكم الدخول عبر موقع محافظة البحيرة والغربية والإسكندرية والقاهرة لمتابعة نتائج الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس الترم الأول 2019.

بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

كل ما عليكم أن تقوموا بوضع رقم الجلوس الخاص بكم وسيتم إظهار النتيجة على الفور عندما حيث تتم إتاحتها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم على أن يتم الإعلان عن الأوائل في مؤتمر صحفي.