نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 البوابة الإلكترونية للمحافظة بأرقام الطالب

قام 43 ألف طالب في محافظة بني سويف بإنهاء امتحاناتهم المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي 2018-2019 وقام محافظ بني سويف هاني عبد الجابر بمتابعة سير الامتحانات منذ بداية انطلاقها وحتى الانتهاء منها يوم الخميس الماضي الموافق 24-1-2019.

على أن يتم اعتماد النتائج في أوائل فبراير المقبل حتى يتم الانتهاء من عملية التصحيح بشكل دقيق وصحيح، يذكر أن محافظ بني سويف هاني عبد الجابر قال إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي ينمو بشكل إيجابي للغاية خاصة وأنه تابع نظام الأوبن بوك الذي تم تطبيقه هذا العام في بعض المواد للمرحلة الثانوية ويأمل بأن يتم تعميمه بشكل عام في الأعوام المقبلة.

جدير بالذكر أن نسبة نجاح الصف الثالث الإعدادي في العام 2017-2018 كانت 65% على أن تكون نسبة النجاح أعلى هذا العام الدراسي نظرا لأن نسبة الحضور أعلى مع عدم وجود أي مشاكل أثناء الامتحانات، ومن المتوقع أن تكون أفضل من نتيجة الاعدادية بالقاهرة 2019 أو باقي المحافظات الكبيرة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة بني سويف أن سير الامتحانات لكافة المراحل التعليمية الأساسية من أول المرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية والثانوية تم بشكل مميز وتطبيق نظام الأوبن بوك في بعض المواد المرحلة الثانوية كان جيد جدا وخالي من أي مشاكل وتعامل الطالب معه بشكل إيجابي للغاية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الأول 2019

ستقوم محافظة بني سويف بتكريم وتهنئة الأوائل على المحافظة والإدارات التعليمية بعد الإعلان عن النتائج واعتمادها من قبل الوزارة سوف يقوم محافظ بني سويف هاني عبد الجابر بتكريم الطلاب المتفوقين.

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

على أن يحصل الطالب على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية تعليم بني سويف أو من خلال موقع المحافظة في أول فبراير المقبل.