نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الاول 2019 اليوم السابع نتائج الطلاب مصراوي

ينتظر طلاب الصف الأول الإعدادي نتائج الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019 لمحافظتي القاهرة والإسكندرية والجيزة بعد ما انتهوا من الامتحانات يوم 14-1-2019.

فيما كانت البداية يوم 9-1-2019 على توقع بأن تظهر خلال هذا الأسبوع وفق أخر تحديث من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم للثلاث محافظات.

حيث قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب كانت تتم أول بأول لذا يتوقع أولياء أمور الطلاب بأن تعتمد نتائج أبنائهم خلال هذه الأيام.

كان الحزم هو سيد الموقف أثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الأول، حيث شدد المراقبون وفق توجيهات وزير التربية والتعليم ووكيل أول الوزارة محمد عطية على عدم دخول أي جها إلكتروني اللجنة مع الطالب مثل الهاتف المحمول أو الساعة المحمول التي تكون بها محمول وخدمة إنترنت، وهذا لمنع حدوث أي حالات غش من قبل الطلاب.

للتخفيف على أعباء الطلاب وخلق جو يخلوا من التوتر قررت وزارة التربية والتعليم بأن يتم عمل امتحان واحد في اليوم على أن يتم توزيع الخمس مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات والرياضيات كل يوم مادة وقد تم ذلك بالفعل.

نتيجة الصف الأول الإعدادي اليوم السابع الترم الأول 2019

سيتم إعلان النتيجة على مستوى الثلاث محافظات التي تم إنهاء تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بهم وهما القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال أسبوع عبر المدارس وأرقام هواتف أرضية معتمدة لديها النتيجة من تصريح من وزارة التربية والتعليم.

هذا بخلاف توفرها عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابة القاهرة وبوابة الجيزة وبوابة الإسكندرية كل ما على الطالب فعله حين اعتماد ظهور النتيجة بشكل رسمي هو أن يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به.