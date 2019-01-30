تراند اليوم : SHAHID الحلقة 133 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلجة بالكامل .. ارطغرل 133 نسائم ارطغرل 133 مترجمة...

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شكل زواج ايلبيلغي من ارطغرل صدمة كبيرة على صعيد عائلة ارطغرل وخاصة ابنائه الذين رفضوا هذا الزواج ، من خلال اعتقادهم بأن ايلبيلي تأخذ مكان أمهم ، كما وتجد ايبلغي معارضة من قبل شقيقتها في قصة هذا الزواج .

حيث يشهد في الاعلان الاول لمسلسل ارطغرل 133 تسمم بيبولات ، حيث يأمر آرطغرل من آرتوك ان يفتح تحقيق حول السم في الخان .

أما الاعلان الثاني لمسلسل ارطغرل 133 يظهر فيه ارطغرل وهو يقوم بالحديث مع ابنائه وخاصة عثمان ويتعرف منه سبب رفضه لزواج ، حيث يخبر عثمان والده أنه يخشى أن ينجب أبناء من السيدة ايلبيلغي ويحبهم أكثر منه ، حيث يحاول ارطغرل ان يشعر ابنائه أنه سيقى يحبهم مثل الاول وأكثر وسيبقى يعتني بهم دائما.

احداث مشوقة ومميزة في الحلقة 133 يترقب لها عشاق المسلسل التركي في موسمه الخامس ، حيث يتم نشر الحلقة كاملة مساء اليوم الاربعاء عبر موقع النور وعدد من المواقع الأخرى .

بامكانكم قرائنا الكرام مشاهدة الحلقة كاملة فور نشرها عبر هذا المقال ، حيث يتم تحديث الخبر ونشر الحلقة 133 من مسلسل ارطغرل التركي كاملة ومترجمة للعربية .