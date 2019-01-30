تراند اليوم : اعرف نتيجتك >> نتيجة 1 ثانوي2019 الترم الاول 2019 رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم...

فقد أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى تجميع نتيجة أولى ثانوى ومن المقرر أن تظهر نتائج امتحانات أولى ثانوى خلال أسبوع، حيث تكون متاحة لجميع الطلاب يوم الخميس القادمة وذلك علي الموقع الرسمي موقع بوابة الثانوية العامة الذي يتيح نتائج طلاب الثانوية العامة عن طريق الاسم ورقم الجلوس.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التعليم ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن الاعوام الماضية وذلك بعد ان يحذر علي جميع المصححين علي ضرورة التعاون مع الطلاب اثناء عملية التصحيح.

نتيجة الصف الاول الثانوى 2018 اليوم السابع

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة القاهرة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الإسكندرية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الجيزة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة القليوبية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة المنيا.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة المنوفية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الشرقية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة كفر الشيخ.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة البحيرة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الغربية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الإسماعيلية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة قنا.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة أسيوط.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة أسوان.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة دمياط.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة الأقصر.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة مرسى مطروح.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة السويس.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة البحر الأحمر.

نتيجة اولي ثانوي 2019 محافظة شمال سيناء.