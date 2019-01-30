تراند اليوم : www.alexandria.gov.eg نتيجة الاعدادية 2019 الفصل الاول - نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 الاسكندرية...

فحص نتيجة الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس الاسكندرية www.alexandria.gov.eg نتيجة الاعدادية 2019 الفصل الاول - نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 الاسكندرية برقم الجلوس (موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الاسكندرية برقم الجلوس ) نتائج الاعدادية 2019 مديريه التربيه والتعليم الاسكندرية رابط شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 ترم اول .

ترقب شديد يسود طلاب المرحلة الاعدادية في محافظة الاسكندرية قبيل ايام قليلة من نشر واعتماد نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول في محافظة الاسكندرية 2019 ، عبر موقع بوابة تعليم الاسكندرية الالكتروني .

تبدو روابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فى محافظة الاسكندرية عبر البوابة الالكترونية للاسكندرية هامة والتي تظهر خلال الأسبوع الجاري، وكانت البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية قد نشرت تنويها عن اقتراب اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية لكل الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية 2019

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية لنتيجة الشهادة الاعدادية من هنا.

من المرتقب أن يقوم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية باعتماد النتيجة للشهادة الاعدادية فى الترم الأول خلال الساعات القادمة، كانت امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية قد انتهت وجاءت كافة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وخاصة امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الفنية والحاسب الألي.

ومن المتوقع أن تكون درجات الطالب رائعة خاصة وأن الامتحانات كانت مميزة ولم تشهد أي شكاوي، ويواصل كنترول الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية أعمال المراجعة تمهيدا لرفع النتيجة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية وكذلك محافظ الاسكندرية من ثم ظهورها.