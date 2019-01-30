الأرض تنتظر مرور أقرب كويكب من جانبها مساء اليوم

سيشهد مساء اليوم اقتراب جسم فضائي من الأرض، إلى جانب كويكب آخر في الوقت نفسه.

كما وحذرت وكالة ناسا من اقتراب كويكب "2013 CW32"، تم رصده في عام 2013، والذي سيسجل مروره لأول مرة اليوم، ويبلغ قياس محيطه 250 مترا، ويسافر بسرعة 36.775 ميل في الساعة.

ومن المتوقع أن يمر قرب الأرض قرابة الساعة 6:54 مساء، على مسافة آمنة تعادل 5020654 كم (نحو 14 ضعف المسافة بين الأرض والقمر).

كما ورُصد كويكب آخر سيمر بمحاذاة الأرض اليوم الثلاثاء، ولكنه أصغر بكثير. ويسافر "2019 AN11"، الذي رُصد لأول مرة هذا العام، بسرعة 28 ألف كم في الساعة.

وأشارت ناسا إلى صعوبة رؤية الكويكبات عبر التلسكوب، لأنها غالبا ما تكون صغيرة جدا وخافتة، بمستويات متفاوتة من الانعكاس، منوهة إلى أن مسار مرورها سيكون منتظماً، وذلك لا يشكل الخوف والذعر.

وتجدر الإشارة إلى أن ناسا حددت 10 "أجسام قريبة من الأرض"، على أنها قامت بأقرب تحليق من الكوكب خلال شهر نوفمبر وحده.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه "عندما تدور هذه الصخور حول الشمس، فإن الأجسام القريبة من الأرض يمكن تقترب من كوكبنا بمعدل أكبر في بعض الأحيان".