“استخراج” نتائج طلاب محافظة القاهرة 2019 جميع المراحل والشهادة الإعدادية موقع بوابة...

يستعلم عن نتائج طلاب محافظة القاهرة 2019 عبر البوابة الرسمية للمحافظة، والمخصصة لنتائج مراحل النقل والشهادات، حيث اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة “محمد عطية” عن ظهور نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة والتي ينتظرها الطلاب، وكذلك جميع مراحل النقل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية.

والتي يتابعها ويبحثها عنها الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة، لمعرفة نتائج الإعدادية 2019 الترم الأول، ونتائج مراحل النقل بالفصل الدراسي الأول 2019، حيث نتابع مع طلاب المدن التابعة لمحافظة القاهرة رفع نتائج الطلاب 2019 القاهرة برقم الجلوس والرقم القومي.

نتائج طلاب محافظة القاهرة 2019

وقد قامت محافظة القاهرة بإنشاء موقع إلكتروني بوابة التعليم الأساسي لطلبة وطالبات المرحلة الأساسية والإعدادية والثانوية، والذي يستعلم منها عن النتائج من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك من خلال الدخول على البوابة لمعرفة ونقدم لكم رابط مباشر البوابة التعليمية لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة.

نتائج الصف السادس الابتدائي كانت من قبل هي نتيجة الابتدائية في كل المحافظات، وقد صدر قانون من العام الماضي باعتبارها سنة نقل مثلها مثل السنوات الخمس التي قبلها، وأن أو شهادة هي الشهادة الإعدادية، ومنذ انتهاء امتحانات سنة سادسة ابتدائي بمحافظة القاهرة في جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، ويبحث الطلاب عن نتائج الطلاب 2019 القاهرة.

نتائج الطلاب 2019 القاهرة

نقدم لكم رابط مباشر لبوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، والذي منه يتم الدخول على أيقونة نتائج مراحل النقل للتعليم الأساسي

خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 القاهرة

يتم بعد ذلك الدخول على صفحة النتيجة وتتطلب ملئ البيانات الأتية:

كتابة الرقم القومي

اختيار المرحلة الدراسية

اختيار الصف الدراسي

كتابة العام الحالي

اختيار الفصل الدراسي الأول

ثم بحث النتيجة بآخر البيانات

ويزداد البحث من الطلاب بمرحلة النقل في محافظة القاهرة، ونتابع معكم ظهور النتائج، ومن يرغب يراسلنا بالصف الدراسي التابع له، الرقم القومي، وكذلك رقم الجلوس.

متابعة نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة

ما زال البحث، حيث لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بينما تم رفع نتائج بعض مراحل النقل بالمحافظة، والتي يتم الاستعلام عنها عبر الموقع والرابط المباشر الذي تم وضعه تيسيرا على الطلاب.