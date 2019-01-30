نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط الترم الأول 2019 مع روابط معرفة النتيجة

نرصد لكم أهم التحديثات والتطورات حول نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في أسيوط، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بأن ظهور النتيجة يعتمد على الانتهاء من عملية التصحيح وتجميع الدرجات في الكنترول الخاص بكل مديرية لكل محافظة، وأن ظهورها لا علاقة له بوزارة التربية والتعليم بل تظهر فور اعتمادها من الجهات المختصة في كل محافظة، ومن بينها محافظة أسيوط المتوقع ظهورها قريبا خلال نهاية هذا الأسبوع أو منتصف الأسبوع القادم بعد تجميع النتائج واعتمادها من محافظ أسيوط. وسنتابع معكم دائما كل التحديثات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2019.الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

حيث تضم محافظة أسيوط هذه الإدارات التعليمية:

إدارة ابو تيج.

إدارة أسيوط.

إدارة البداري.

إدارة الغنايم .

إدارة الفتح.

إدارة القوصية.

إدارة ديروط.

إدارة ساحل سليم.

إدارة صدفا.

إدارة منفلوط.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية وظهورها في محافظة أسيوط:

كما وضحنا سابقا من المتوقع ظهورها خلال نهاية هذا الأسبوع أو منتصف الأسبوع القادم كحد أقصى، وهذا وفقا لتصريحات مصادر مسئولة، ووفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم بأن ظهورها مرتبط بانتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في الكنترول الخاص بكل مديرية في المحافظات المختلفة.

كما ينتظر الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بتحمس شديد يتخلله القلق والتوتر ، لما لها من أهمية كبيرة في تحديد مصير الطالب من حيث الدخول لمرحلة التعليم الثانوي أو الاتجاه للتعليم الفني.

رابط معرفة النتيجة:

يمكن معرفتها من خلال موقع اسيوط التعليمي من هنا، وأيضا يمكن معرفتها من موقع وزارة التربية والتعليم، باستخدام رقم الجلوس ستظهر لك نتيجتك بسهولة، ونتمنى لكل الطلاب دوام النجاح والتفوق.

تحديث خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط:

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط خلال الساعات القادمة، بعد ظهور نتيجة الإسكندرية اليوم بنسبة نجاح عالية وهي 85%، ويمكنك معرفتها عن طريق موقع وزارو التربية والتعليم وموقع أسيوط التعليمي، سنوافيكم دائما بآخر التحديثات الخاصة بظهور النتيجة في أسيوط.

ظهرت ايضا نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة نسبةالنجاح 71.23%، لذلك ترقبو ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط قريبا.