“مصر للطيران” تعلن عن تخفيضات بنسبة 50% على بعض رحلاتها

قامت “مصر للطيران” بالإعلان عن تخفيضات بنسبة 50% على درجة رجال الأعمال، وللعديد من الوجهات الدولية، وذلك وفقًا لخططها المتميزة للسفر، وبما يتوافق مع رغبات العملاء، وتقديم أرقى مستوى من الخدمات وبأسعار تنافسية، وتشجيعًا لحركة السياحة.

ويتمكن العملاء من شراء التذاكر بداية من اليوم 30 يناير، وحتى يوم 28 فبراير المقبل، لتستمر رحلات الطيران حتى يوم 30 إبريل المقبل.

ولمزيد من الخدمات ومعرفة العروض التي تقدمها الشركة يرجى الاتصال على الرقم الأرضي (090070000)، أو من المحمول على رقم (1717)، أو من خلال زيارة أقرب فرع لمكاتب مبيعات الشركة، والتي توجد على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ومن خلال وكلاء السياحة والسفر.

جديرًا بالذكر، أن شركة مصر للطيران تمتلك شبكة خطوط دولية تمتد لأكثر من 70 نقطة حول العالم، وتبذل وزارة الطيران المدني كافة جهودها لتقديم أرقى مستوى من الخدمات، والعروض التنافسية لتلبية رغبة العملاء، وجذب ثقتهم.