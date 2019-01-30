Diriliş Ertuğrul : تردد قناة تي ار تي 1 التركية الأولى على جميع الأقمار _ تردد قناة TRT 1 الناقلة...

نقدم لكم تردد قناة تي ار تي التركية الأولى على جميع الأقمار نايلسات وعربسات، حيث تعرض قناة تي ار تي التركية الأولى جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس في عرض أول مباشرة كل يوم أربعاء مساءً، كما نستعرض معكم تردد قناة تي ار تي التركية TRT 1 لتتمكنوا من مشاهدة الحلقة 133 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مباشرة، حيث يحصد ارطغرل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة.

تردد قناة تي ار تي التركية الأولى، هي قناة فضائية تركية بدأت بالبث باللغة العربية في عام 2010 وهي أول محطة تركية تنطق باللغة العربية وذلك بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية لتدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي، تقوم ببث مجموعة من البرامج ونشرات الأخبار السياسية والرياضية والإقتصادية بالاضافة إلى المسلسلات التي تقوم بإنتاجها مثل مسلسل قيامة أرطغرل بأجزائه الخمسة.

لكم تردد قناة تي ار تي TRT التركية الأولى

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح ترك سات 11042 عمودي 8400 5/6 يوتلسات 10928 عمودي 3000 5/6

موعد عرض الحلقة 133 من قيامة ارطغرل

تعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار تي التركية كل أربعاء من كل أسبوع الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الحلقة 133 ارطغرل

وتبدأ أحداث الموسم الخامس من قيامة أرطغرل من فترة تاريخية بعد نحو 15 عاماً من انتهاء أحداث الموسم السابق، حيث يستقر أرطغرل في منطقة سوغوت شمال غربي الأناضول، التي يؤسس فيها لحكم ابنه عثمان وللسلطنة العثمانية،ويجسد دور أرطغرل النجم التركي إنجين ألطن دوزيطان، كما شاركه البطولة في المواسم السابقة الفنانة القديرة هوليا ديرجان والفنانة إسراء بلجيتش والفنان جنكيز جوشكون والفنان نور الدين سونماز، والفنان الصاعد باتوهان كاراجا كايا والفنانة الشابة بورتشين عبد الله.ومن المفاجآت الجديدة في المسلسل، انضمام النجمة الشابة هاندة سورال، لتجسيد شخصية “زيدان” زوجة “أرطغرل” الجديدة، بعد وفاة زوجته “السطانة حليمة”، فضلاً عن انضمام النجم “إلكر آكسوم” لتجسيد شخصية القائد اليوناني “إيفدوكيا”، فيما يجسد شخصية “أوموت بي” الفنان “أونال سيلفر”.