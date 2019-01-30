نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية الآن برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2019

نرصد لكم في هذا الموضوع التحديثات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في الإسكندرية، حيث تسيطر حالة القلق والتوتر على الطلاب إثناء انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية، آملين في النجاح والتفوق وتحقيق أعلى الدرجات، وسنوافيكم دائما بكل التحديثات الخاصة بهذا الموضوع، ومن المتوقع ظهور النتيجة قريبا ، وهي بشكل عام يتم ظهورها عقب انتهاء الكنترول من عمليات التصحيح وتجميع النتائج، وأيضا بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية، ونحن بدورنا نتمنى لجميع الطلبة والطالبات المزيد من النجاح والتفوق، وتحقيق الدرجات المرجوة.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

وللمعرفة تحتوي محافظة الإسكندرية على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة الجمرك.

إدارة العامرية.

إدارة المنتزه.

إدارة برج العرب.

إدارة شرق الإسكندرية.

إدارة وسط الإسكندرية.

إدارة غرب الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ورابط معرفة النتيجة:

نترقب ظهورها قريبا قد تكون خلال نهاية هذا الأسبوع أو بحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، وهذا وفقا لتصريحات مسئولين، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن تجميع النتائج ونشرها أو اعتمادها ليس من اختصاصها، وانما يكون من اختصاص كل مديرية موجودة في كل محافظة، ويتم ظهورها بعد اعتمادها من الجهات المختصة بكل محافظة، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعات وتجميع النتائج بالكنترول، لذلك سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية فور اعتمادها من المحافظ.

رابط معرفة النتيجة:

يمكنك معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وموقع وزارة الإسكندرية التعليمي أو الخاص بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية من هنا، فقط قم بإدخال رقم الجلوس والاسم في الخانات المخصصة لهم وستظهر لك النتيجة على الفور.

عاجل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الإسكندرية خلال ساعات:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول على وشك الظهور فى محافظة الإسكندرية، ويمكنك معرفتها عن طريق البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية باستخدام رقم الجلوس، وقد اعتمد محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85%، وتفوقت نسبة النجاح عند البنات أكثر من البنين، حيث تكون نسبة النجاح عند البنين 83%، بينما نسبة النجاح للبنات 86%، وحققت إدارة الجمرك أعلى نسب نجاح بنسبة 98.5%، تليها إدارة العجمى بنسبة نجاح 93.9%، ويمكنك عزيزي الطالب معرفة نتيجتك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للإسكندرية، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، كما ظهرت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة بنسبة نجاح أقل من محافظة الإسكندرية.