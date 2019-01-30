نقدم لكم تردد قناة 1 TRT التركية 2019 والتي تعرض الحلقة 133 من قيامة أرطغرل اليوم، قناة trt التركية تم إطلاقها عام 1968 بواسطة مؤسسة الإذاعة التركية، وهي قناة متخصصة في إذاعة أنواع مختلفة من البرامج الرائعة، بالإضافة إلى المسلسلات التركية والأفلام، كما تقوم القناة أيضًا بإذاعة بعض المسلسلات، والأفلام الهندية، وكذلك الموسيقى التركية التقليدية، وبعض أنواع الموسيقى الشبابية.وتعتبر قناة تي اَر تي من القنوات المشهورة في العالم بشكل عام، وفي الوطن العربي والإسلامي بشكل خاص، حيث استطاعت الاستحواذ على نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة جداً.

وكانت قناة TRT التركية قد حققت شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة عن طريق عرض أحداث مسلسل قيامة أرطغرل، والذي استطاعت من خلاله اقتحام الكثير من البيوت، وجذب انتباه الكثير من المشاهدين إليها، وتحقيق نسب مشاهدة عالية، أيضاً قامت القناة مؤخرا بإذاعة مباريات كأس العالم 2018، والتي شارك بها 4 منتخبات عربية، مما سلط الضوء عليها داخل الوطن العربي، وزاد من شعبيتها وكثرة متابعيها.

تردد قناة 1 TRT التركية 2019 والتي تعرض الحلقة 133 من قيامة ارطغرل اليوم

تردد قناة 1 TRT التركية 2019

تقوم قناة TRT 1 التركية بعرض تشكيلة متنوعة تضم مجموعة من أهم الأعمال الدرامية المشهورة كمسلسل ارطغرل الذي اكتسب شعبية كبيرة في الشرق الأوسط حالها حال قناة دعوة، وقد انتهى الجزء الرابع منذ أشهر قليلة، ويجرى الآن تصوير الجزء الخامس، وفيما يلي تردد قناة TRT الجديد:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز يوتلسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي 5/6 30000 تركسات Turk sat 42°E 11042 عمودي 5/6 8400

أحدث وأهم البرامج والمسلسلات التي تعرضها قناة TRT التركية

تقوم قناة TRT بعرض مسلسل كوت العمارة، ومسلسل عاصمة عبد الحميد، والعديد من المسلسلات الدرامية المشهورة عالمياً، وعلى الصعيد الرياضي تقوم القناة بعرض ونقل أهم مباريات الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أنها قامت بعرض الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2016، كذلك عرض مباريات كأس العالم التي أجريت هذا العام والتي انتهت منذ فترة بسيطة، لذلك فقد أصبحت هذه القناة هي البديلة للقنوات التي تحتكر بث مباريات البطولات الكبرى عن طريق قنواتها المشفرة، والتي تمثل عبء مادي كبير على شعوب الوطن العربي الكبير.

موعد عرض الحلقة 132 أرطغرل

سيتم عرض الحلقة 133 أرطغرل على قناة TRT التركية يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، يمكن مشاهدة الحلقة من خلال البث المباشر للقناة على اليوتيوب، وذلك عبر الرابط الذي تركناه لكم في الأعلى، كل تمنياتنا لعشاق الدراما التركية بمشاهدة ممتعة.

نرحب بتعليقاتكم في حالة وجود أي مشاكل عند تثبت تردد قناة TRT التركية 2019.