أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 |جميع محافظات مصر من خلال billing.te.eg...

جميع المواطنين عملاء المصرية للاتصالات مازالوا يبحثون عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، والتي بدأ سدادها منذ يوم 15 يناير 2019، ويكون السداد خلال 30 يوما، وأخر فترة السداد يوم 14 فبراير ،ثم يتم توقيع غرامة لعدم السداد بمبلغ عشرة جنيهات، ونقدم لكم رابط مباشر وضعته المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة فواتير التليفون المنزلي، والتي تسدد ب.جميع فروع المصرية للاتصالات.

يتم الآن البحث عن أول فاتورة ربع سنوية لسنة 2019، حيت أنه في هذا التوقيت من كل عام خلال منتصف شهر يناير يتم تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، التي حان الآن وقت تحصيلها من جميع العملاء المشتركين في خدمة التليفون الأرضي الثابت، داخل المنازل أو المحلات التجارية أو داخل المستشفيات أوداخل الفنادق والمولات، حيثُ تم رفعها على الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات من يوم الثلاثاء الموافق 2019/1/15.

ولذا فان المصرية للاتصالات بجميع فروعها المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، من السلوم وحتى الإسكندرية تستقبل جميع عملائها المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، من الساعة التاسعة صباحاً للسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، وعلى كل عميل من عُملاء المصرية للاتصالات المبادرة بسداد الفاتورة حتى يتمكن من الحصول على الخدمات المُقدمة عن طريق التليفون الأرضي، من اتصالات محلية واتصالات مباشرة لجميع المحافظات وكذلك استقبال خدمة الإنترنت التي تتوافر من خلال التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير رابط لجميع عملائها يُمكنهم من معرفة قيمة فاتورة شهر يناير 2019 من خلال الدخول على شبكة الإنترنت، بعد القيام بالخطوط الأتية تباعاً.

أولاً: يتم الضغط على هذا الرابط قيمة فاتورة التليفون.

ثانيا: تفتح لك نافذة قم بملء المستطيلات الموجودة كما يلي.

المستطيل الأول “كود المنطقة” يتم تغيره طبقاً المحافظة التي بها التليفون

المستطيل الثاني قم بإدخال “رقم التليفون” من اليسار

لم يبقى لك إلا الضغط على المستطيل الأخير المكتوب به كلمة “اظهر الفواتير”

تفتح لك نافذة جديدة بها قيمة فاتورة شهر يناير 2019 مطلوبة السداد

ولمعرف مواعيد سداد الفواتير للتليفون الأرضي

ملحوظة هامة: