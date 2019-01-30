تراند اليوم : نتائج الترقيات الاستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد .. ترقيات الاساتذة 2018

نتائج الترقيات الاستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد ومدرسي السلك المشترك للغة الأنقليزية والإعلامية ،ونشرت وزارة التربية على موقعها نتائج الدفعة المتبقيّة من المرحلة الأولى للترقيات الاستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد ومدرسي السلك المشترك للغة الأنقليزية والإعلامية 2019.

من جهته، توجه وزير التربية حاتم بن سالم، في تدوينة عبر صفحته الخاصة على فايسبوك، اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019، برسالة إلى التلاميذ دعاهم فيها إلى العودة لمقاعد الدراسة والإستعداد جيدا للإمتحانات.

وقال الوزير في رسالته ''إني مدرك لحالة الحيرة والاضطراب التي تعيشونها وأعي تماما من خلال حواراتي اليومية مع مجموعات منكم ومن خلال ما أقرأه من كتاباتكم على صفحات التواصل الاجتماعي درجة غضبكم وخوفكم على مستقبلكم وأؤكد لكم أني لن أذخر جهدا للوصول إلى حلول تنهي هذه الأزمة وأني مستعد لتحمل كل الأعباء والتضحيات من أجلكم و وهو واجبي الذي أتحمله بكل وطنية وإيمان''.

وتابع بالقول: ''في المقابل أدعوكم إلى الاضطلاع بواجبكم في احترام مدرسيكم لأنهم بدورهم يتألمون لهذا الوضع ويتطلعون لمخرج من هذه الأزمة كما أدعوكم للالتحاق بمقاعد الدراسة ومتابعة دروسكم بنسق عادي والاستعداد بكل جدية للامتحانات الثلاثية والوطنية ، تابعوا دراستكم و نحن نعدكم بأننا سنتوصل لحلول''.

من المقرر أن يتم الاعلان خلال ساعات قادمة نتائج الترقيات الاستثنائية لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد ومدرسي السلك المشترك للغة الأنقليزية والإعلامية الدفـــعـــة الأولــــى جــانـــفـــي 2019 محيّنة عبر موقع الرسمي لوزارة التربية التونسية من خلال الرابط التالي .

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