نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة نصف العام برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب في المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور، خاصة بعد أن أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الأول، حيث سينتهي الطلاب من آداء الاختبارات خلال اليومين القادمين، وأكدت المصادر أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع من انتهاء الاختبارات، برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.

وتعتبر الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يتعرض الطلاب خلالها إلى ضغط كبير جدا، وخاصة مع إقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، وأعلنت المصادر أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات من المقرر أن تنتهي خلال فترة قصيرة، بحيث يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ والإعلان عنها للطلاب، من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة، وموقع وزارة التربية والتعليم، بحيث يمكن للطلاب الإطلاع على النتيجة برقم جلوس الطالب.

ومع اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة، فإننا سنوفر لكم من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن النتيجة، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك فور ظهور النتيجة مباشرة.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة، وحققت النتيجة نسبة نجاح بقيمة 71.23%، وخلال التصريحات التي قام بها المحافظ، فقد أشار إلى الإدارة التي حازت على المركز الأول بين الإدارات وهي “إدارة جنوب الجيزة” والتي حققت نسبة نجاح بقيمة 84.2%. وجاءت نسب النجاح التي حققها الطلاب في المواد المختلفة بقيمة: 88.78% بالنسبة لمادة الرياضيات.

88.47% بالنسبة لمادة الدراسات الاجتماعية.

88.73% بالنسبة لمادة اللغة العربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

قام محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الجيزة الترم الأول بنسبة نجاح 69.6، هذا وحسب البيانات التي وردت إلينا فإن نسب النجاح في المواد المختلفة كان كالآتي :

نسبة النجاح في اللغة العربية وصلت إلى 87.69%.

نسبة النجاح في الدراسات الاجتماعية 88.82%.

نسبة النجاح في اللغة الأجنبية 79.83.

نسبة النجاح في العلوم 84.60%.

نسبة النجاح في الرياضيات 83.47%.

نسبة النجاح في الحاسب الآلي 95.80%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

وذكرت المصادر أن أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية وصلت إلى 96649 طالب وطالبة، وذلك من أصل 141004 طالب وطالبة قاموا بحضور الامتحان، ووصلت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع إلى 97,26 %، بينما قدرت نسبة نجاح المكفوفين بنحو 70,59% ونسبة نجاح القسم المهني قدر بنحو 68,94 %.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

هذا ويمكن الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة فور ظهورها مباشرة خلال دقائق قليلة من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة، حيث من المقرر رفع النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة، أو من الممكن ترك تعليق به رقم جلوس الطالب لنوفر لكم النتيجة فور ظهورها مباشرة، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح.

يمكنكم كذلك الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من خلال الروابط الموضوعة في هذا المقال، أو يمكنكم ترك تعيق برقم جلوس الطالب وسيتم الرد بتفاصيل النتيجة.

رابط الاستعلام

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من خلال اتباع الخطوات التالية:

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