نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الجيزة الآن على هذا الرابط

أعتمد مساء أمس الثلاثاء محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للترم الأول من العام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 71.23% بالمقارنة للعام الماضي والذي بلغت فيه نسبة النجاح نحو 69.23% و بزيادة قدرها 2% عن العام الماضي .

وأثناء أعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لنتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2018/2019، أعلن أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بين الادارات التعليمية بنسبة نجاح بلغت 84.2%.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة 2019:

بعد أن أعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن نتيجة إمتحانات الصف الثالث الاعدادي للترم الأول من العام الدراسي 2018/2019 ستكون موجودة على الروابط الآتية:

* من خلال مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالضغط هنا

* أو من خلال الضغط هنا

* كما يسعد موقع نجوم مصرية أن يتلقي طلباتكم للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 من خلال ترك رسالة في تعليقات الموقع بالاسفل تتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد أن نتمكن من ذلك.

وبعد أن أعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الجيزة هنأ سيادته طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، وطالبهم بالمزيد من التفوق والمذاكرة بإجتهاد للحصول على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية.