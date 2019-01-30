نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 عبر مديرية سوهاج التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 يبحث عنها الطلبة والطالبات، بدأت يوم الأحد 13 / 1 / 2019 أولي أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة سوهاج حيث قام الطلاب بإداء إمتحان اللغة العربية والخط، وقد انتهت أعمال الإمتحانات يوم الخميس الموافق 24 / 1 / 2019 بمادة العلوم، علي ان يحصل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي علي الأجازة منتظرين النتيجة بفارغ الصبر للإطمئنان علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 ، اليوم نقدم لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ان إمتحانات الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم ومميز وانه لا توجد أي مخالفات أو أخطاء ، كما أكد سيادته ان جميع المدارس التي يوجد بها لجان إمتحانات مؤمنه علي أعلي مستوي ، وأن التلاميذ يؤدون إمتحاناتهم بهدوء وإلتزام ، متمنياً لجميع أبنائة الطلاب الخير والرشاد ، وطمأن الطلاب أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 ستظهر في موعدها.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج اليوم السابع

قامت جريدة اليوم السابع بنشر جدول إمتحان الصف الثالث الإعدادي، وتتابع بصفة مستمرة كل التطورات والأحداث المحيطة بالإمتحانات وتنشرها للمتابعين، وسوف تكون أول من يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج اليوم السابع فور إعتمادها من السيد الدكتور محافظ سوهاج عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ان جميع الإدارات التعليمية تعمل علي قدم وساق وذلك لتذليل أي صعوبات او عقبات قد تواجه وتؤثر علي مسيرة الطلاب أثناء أداء الإمتحانات، وان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 سوف تعلن علي الفور بمجرد أنتهاء المعلمين من تصحيح أوراق الإجابة وإنتهاء الكنترول من أعمال رصد الدرجات وإعداد الكشوف علي موقع بوابة المحافظة الإلكتروني وعلي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج .

يمكنكم أن تتركوا لنا رقم الجلوس أسفل الموضوع لتكونوا أول من يحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول 2019 وأخيراً نتمني لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية النجاح والتفوق.