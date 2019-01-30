نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة 2019

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والتي ستظهر فور إعتمادها من محافظ البحيرة، وسنتابع معكم آخر التحديثات الخاصة بهذا الموضوع وسنوافيكم بها، وتسيطر حالة من القلق على أولياء الأمور أيضا، آملين في نجاح وتفوق أولادهم، وتخطي مرحلة الشهادة الإعدادية بمزيد من التمييز لتكملة الخطوة التالية، وهي الدخول لمرحلة التعليم الثانوي أو التعليم الفني.

وقد تسبب امتحان اللغة الإنجليزية في ورود عدد من الشكاوى إلى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وهو ما جعل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد سعد يأمر:

بتشكيل لجنة من موجهي اللغة الإنجليزية لبحث الشكاوي التي وردت من امتحان اللغة الإنجليزية، ومراعاة ذلك أثناء تقدير الدرجات للطلاب، كما أكد سيادته علي جميع مشرفي ومقدري الدرجات علي مستوي محافظة البحيرة مراعاة مصلحة الطلاب

الإدارات التعليمية التي تحتويها محافظة البحيرة:

إدارة أبو حمص.

إدارة إدكو.

إدارة التحرير.

إدارة الدلنجات.

إدارة الرحمانية.

إدارة المحمودية.

إدارة النوبارية.

إدارة ايتاي البارود.

إدارة بندر دمنهور.

إدارة بندر كفر الدوار.

إدارة حوش عيسى.

إدارة رشيد.

إدارة شبراخيت.

إدارة كوم حمادة.

إدارة مركز دمنهور.

إدارة مركز كفر الدوار.

إدارة وادي النطرون.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2019:

أدى 90.375 ألف طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، لذا تم تخصيص 2427 معلم لتصحيح أوراق الإجابة وتقدير الدرجات، والذين تم تكليفهم بمراعاة الدقة والحيادية في تقدير الدرجات لكراسات الإجاية، وقد بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعي، بالإضافة إلى مادتي العلوم والرياضيات، وهي العملية التي لم يتم الإعلان عن إنهائها بعد.

بعد إعتماد النتيجة من محافظ البحيرة، يتم توفيرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وأيضا تتوفر على موقع البحيرة التعليمي من هنا، ونحن أيضا يمكننا تقديم هذه الخدمة لك من خلال ترك المعلومات الخاصة بك” رقم الجلوس والاسم”، وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها على الموقع رسميا.

كما حصل الطلاب على أجازة نصف العام بعد أداء الإمتحانات الأيام الماضية، لتكون فترة راحة بالنسبة لهم ولمعاودة النشاط والتركيز فى دراسة الفصل الثاني، سنرصد لكم نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فور ظهورها، ونأمل لجميع الطلاب المزيد من النجاح والتفوق.