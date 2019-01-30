نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول، حيث انتهت مديرية التعليم بمدينة الإسكندرية من أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات في كل الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسوف ترفع على مواقع الإنترنت عبر بوابة التعليم الإلكترونية لـ محافظة الإسكندرية برقم جلوس الطالب، بعد اعتمادها رسمياً من قبل المحافظ السيد الدكتور “عبد العزيز قنصوة”، هذا وقد أوضحت مديرية التعليم بالإسكندرية أن عدد الطلاب الشهادة الاعدادية الذين خاضوا امتحانات الترم الأول لعام 2019 بلغوا نحو 87058 طالب وطالبة ينتظرون نتائج امتحانات نصف العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاسكندرية

زادت عمليات البحث على مواقع الإنترنت عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، حيث يبحث العديد من الطلاب سواء مراحل النقل الأساسي عبر استعلام نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، ونتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس جميع المحافظات، بالإضافة إلى استعلم برقم الجلوس أيضاً عن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي جميع المحافظات ، ثم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية تباعاً محافظة تلو الأخرى على أن تكون قد ظهرت في جميع محافظات مصر الأسبوع الجاري.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

من خلال رابط بوابة الحكومة الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي أو نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك خصص الموقع نموذج إرسال النتيجة عبر البريد الإلكتروني من خلال كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني بعدها اضغط التسجيل وسوف تصلك رسالة تفيد بنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول ..وبالنجاح والتوفيق.