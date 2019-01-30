نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول محافظة سوهاج 2019

نترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة سوهاج قريبا، وسيتم تواجدها على موقع التربية والتعليم الإلكتروني وموقع سوهاج التعليمي، بعد إعتمادها من المحافظ رسميا، ونأمل لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق، وسنكون معكم دائما لنوافيكم بتطورات وتحديثات ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وسنرصد لكم تصريحات الكنترول، ويمكننا توفير النتيجة لك هنا على موقعنا سنشرح هذا لاحقا.

تضم محافظة سوهاج الإدارات التعليمية التالية:

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

إدارة اخميم.

إدارة البلينا.

إدارة المنشأة.

إدارة جرجا.

إدارة جهينة.

إدارة دار السلام.

إدارة ساقلتة.

إدارة سوهاج.

إدارة طما.

إدارة طهطا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2018/2019:

نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان

سنرصد لكم آخر الأخبار حول الموعد الدقيق لظهورها، ومن المتوقع ظهورها قريبا وقد تكون خلال الساعات القادمة، يعيش الطلبة حالة من القلق والتوتر والخوف من نتيجة الشهادة الإعدادية، فستكون حافز لمتابعة الدراسة في الفصل الدراسي الأول بجهد وتركيز، لكي يستطيعون الإنتقال للمرحلة التالية من العملية التعليمية، وهي الدخول للمرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم الفني.

وقد كان السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج يتفقد بنفسه لجان الامتحانات بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، كما أنه يتابع سير العمل بالكنترول وحتى ظهور النتيجة بإذن الله.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج:

يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك واسمك في الخانات المحددة لهذا الأمر، وأيضا يمكننا توفيرها لك هنا من خلال ترك هذه المعلومات الخاصة بك في تعليق، وسنقوم بالرد فورا عقب ظهورها رسميا.

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