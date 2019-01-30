نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة...

أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 على الظهور، ويترقب كافة طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الاسكندرية وباقي محافظات الجمهورية الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر وبكل قلق وتوتر شديد، آملين أن يحصلوا على درجات مرتفعة ومجموع عالي، و نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، بعد اعتمادها من السيد محافظ الاسكندرية.

قريباً جداً سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 وذلك من خلال رصدها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، وذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وهكذا ستظهر النتيجة للطالب بدرجات كافة المواد والمجموع الكلي، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة الأخبار التي تخص نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 ورابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

انتهت كافة اعمال تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة التصحيح الدقيق، وبعد ذلك سوف يتم رصد الدرجات ثم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من قبل السيد محافظ الاسكندرية الدكتور “عبد العزيز قنصوة”، وأخيراً سيتم الإعلان عنها ورفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، وللإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

أكدت بعض المصادر الموثوقة من داخل وزارة التربية والتعليم ىلمحافظة الاسكندرية أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي نصف العام الدراسي 2019 مرّت بسلام ومن دون حدوث أي عائق أو مشكلة والامتحانات سارت بشكل جيد، وأكدت أيضاً هذه المصادر أن وزارة التربية والتعليم لمحافظة الاسكندرية لم تتلقى أي شكاوي من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي أو أولياء الأمور، وذلك لأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولأسئلة من داخل الكتب المدرسية المقررة على الطلاب.

وللإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية. موقع البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية

البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية

ومحافظة الاسكندرية تشمل عدة إدرات تعليمية ومنها “إدارة العجمي التعليمية، إدارة سيدي جابر التعليمية، إدارة سيد بشر التعليمية، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة شرق، إدارة غرب، إدارة المنتزة”، وموقع البوابة الالكترونية متاح لكافة طلاب محافظة الاسكندرية للاستعلام عن نتيجتهم بكل سهولة من خلال إدخال رقم الجلوس فقط.