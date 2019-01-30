الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة الجيزة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم

اعتمد اليوم اللواء “أحمد راشد” محافظ الجيزة مُنذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” للفصل الدراسي الأول، وبلغت نسبة نجاح هذا الترم إلي 71.23%، وأضاف أن عدد الطلاب المُتقدمين لأداء الامتحان 146370 طالب وطالبه، وحضر منهم 145455، وعدد الطلاب الناجحين بلغ 103601، حيث ارتفعت نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول هذا العام 2% عن العام السابق، مضيفاً أن إدارة جنوب الجيزة نالت المركز الأول بنسبة 84.2%، ونسبة النجاح فى مادة اللغة العربية بلغت 88.73%، وفى مادة الدراسات بلغت نسبة النجاح حوالي 88.47%، وفي مادة الرياضيات بلغت نسبة النجاح حوالي 88.78%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

أما بالنسب لنسب النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية الصم وضعاف بلغت 88.73%، والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات 87.57%، بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات إلي 95.7%، حيث بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المكفوفين إلي 77.27%، وحصلوا على نسبة نجاح فى مادة اللغة العربية 100%، وفى مادة العلوم 100%، وفى مادة الدراسات الاجتماعية والرياضيات 95.45%، فمن خلال السطور التالية نرصد لكم بوابة مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الأنترنت دون الذهاب إلي المدرسة.

طريقة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة :-

روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات مصر :-

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي اضغط هنــــــــــــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء عبر بوابة مديرية التربية والتعليم اضغط هنــــــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة مرسي مطروح عبر بوابة مديرية التربية والتعليم اضغط هنــــــــــــا.