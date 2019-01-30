مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. الآن برقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، أعتمد سيادة المحافظ نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019، حيث بلغ عدد المتقدمين لأمتحانات الشهادة الاعدادية للترم الأول من العام الدراسي 2018/2019 نحو 146370 طالب وطالبه، حضر منهم الامتحانات نحو 145455 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 103601 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 71.23%.

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بالجيزة الحصول على نتيجة الترم الأول لعام 2019 من خلال أياً من الطرق الآتية :

* من خلال الضغط هنا

* من خلال الضغط هنا

* من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيحة حينما نتمكن من ذلك.

من جهة أخرى فقد أعلن محافظ الجيزة بأن إدارة جنوب الجيزة التعليمية جاءت في المركز الأول بين الادارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح بها نحو 84.2%، كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات نحو 88.78% وفي الدراسات الاجتماعية نحو 88.47% وفي اللغة العربية نحو 88.73%.

وفي ذات السياق قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الآستاذ خالد حجازي بأن نسبة النجاح في الاعدادية للصم وضعاف السمع بلغت نحو 88.73%.

وبعد أن أعتمد محافظ الجيزة نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة هنأ سيادته طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناجحين في إمتحانات الترم الأول للعام الجاري 2019 وطالبهم بالمزيد من التفوق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.