موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم – نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الأول 2019 أمر يبحث عنه أولياء الأمور والطلبة والطالبات للإطمئنان على مستقبلهم، انهى طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية أختبارات الصف الثالث الإعدادي، وقد بدأت أعمال الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 16 / 1 / 2019 بمادة اللغة العربية، وبسؤال الطلاب اكدوا ان الإمتحان جاء في متناول الطالب المتوسط وانه جاء من داخل الكتاب المدرسي ، هذا وقد انتهت أعمال الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 23 / 1 / 2019، ليحصل بعدها الطلاب علي أجازة نصف العام ، نقدم لكم اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الأول 2019 كي يطمئن الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم على مجهودهم طوال العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح اليوم السابع

منذ أكثر من 45 يوم قامت جريدة اليوم السابع بنشر جدول إمتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة مرسي مطروح، وتقوم هذه الأيام بعمل تغطية شاملة لكل ما يدور حول أعمال الإمتحانات ، وسوف تقوم الجريدة بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح اليوم السابع فور إعتمادها من معالي محافظ مرسي مطروح عبر موقعها الإلكتروني .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح 2019

أكد معالي اللواء مجدي الغرابيلي محافظ مرسي مطروح انه قد تفقد بنفسه بعض المدارس التي بها لجان الشهاده الإعدادية العامة وان جميع أعمال الإمتحانات تسير علي ما يرام ، وان جميع أجهزة المحافظة علي أتم الإستعداد لإنجاح عملية الإمتحانات ، وانه يتمني لجميع أبنائة طلاب الشهادة الإعدادية النجاح والتميز، وأن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 مطروح في موعدها.

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أخبار نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة مرسي مطروح

أكد معالي الدكتور سمير النيلي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان جميع الإدارات التعليمية تعمل بكل طاقتها علي إنجاح عملية الإمتحانات ، وأن النتيجة سوف تعلن علي موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني وعلي بوابة محافظة مرسي مطروح الإلكترونية بعد إنتهاء المعلمين من تصحيح أوراق الإجابة وإنتهاء الكنترول من أعمال رصد الدرجات وإعداد الكشوف فور إعتمادها من معالي المحافظ .

مديرية التربية والتعليم بمطروح نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح عبر موقع مديرية مطروح التعليمية بالخطوات التالية:

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واخيراً نتمني لجميع الطلاب النجاح والتميز، وإن واجتكم أي مشكلات في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الأول 2019 يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.