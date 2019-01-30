نتيجة شهادة الإعددادية الجيزة 2019 برقم الجلوس ” الصف الثالث الإعدادي ” الآن سجل بياناتك...

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس، وعبر روابط نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالجيزة ” نتيجة 3 ثالثة إعدادي 2019 بالجيزة ” والتعرف على درجات جميع المواد الدراسية ونسب نجاح امتحانات نصف العام بالجيزة 2019 عبر تقرير سيتم عرضها عبر سطور المقال.

نتيجة 3 إعدادي 2019 بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة منذ قليل من قبل السيد المحافظ كمال الدالي، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول عبر روابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات، وفي حال عدم توافر الموقع يمكن تسجيل البيانات من رقم الجلوس والاسم عبر التعليقات للحصول على النتيجة في حال توافر الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 146370 طالبا وطالبة حضر منهم 145455، وعدد الناجحين 103601 طالبا وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى. وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2%، كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية. وأوضح خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الإجتماعية 95.45%.

نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس2019