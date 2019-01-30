معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .....

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول ، متابعة على مدار الساعة لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذلك بجميع المحافظات المصرية، وذلك بعد أن انتهت أعمال الامتحانات فيها، وحالياً تتم عمليات الرصد للدرجات، وانتظار ظهور النتيجة، وسوف نوافيكم بالموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة من خلال هذا المقال، وذلك حتى نسهل عليكم التعرف على نتيجة امتحانات محافظة القاهرة .. الجيزة ..الشرقية .. الغربية ..الدقهلية .. القليوبية .. المنوفية .. وجميع محافظات الجمهورية الأخري، حيث سنعرض عليكم جدول مفصل لروابط الاستعلام ومعرفة نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

صرح منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية، أنه يتم العمل حاليا على تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات المختلفة بالمحافظة بعدما تم الانتهاء من مراجعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لنصف العام 2019 بعموم محافظة القاهرة، وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة انه يوجد 34 كنترولا يتم تجميع نتائجهم،ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنهاية الأسبوع الجاري، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها، ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة بعد اعتمادها وتحميلها على موقع نتائج المحافظة يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط من هنا

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

ويتوقع ظهور النتائج خلال الساعات القادمة بمعظم المحافظات المصرية، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.