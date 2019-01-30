البوابة الإلكترونية بمحافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

أكدا مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأستاذ {خالد حجازي} على أن تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة مازال جاري داخل مقرات التصحيح بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه أعطى قرار بضرورة الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بأسرع وقت.

وأشاره الأستاذ {خالد حجازي} علي أن مديرية التعليم بالجيزة والمقرات المتخصصة لتصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول سوف تنتهي خلال أيام من التصحيح وبعد ذلك تبدأ في رصد الدرجات وتجميعها في جميع المدارس، والنتيجة سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني لمدرية الجيزة الخاص بوزارة التربية والتعليم.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

من المنتظر ظهور نتيحه الشهادة الإعدادية لعام 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، مع المُتابعة المستمرة لجميع الطلبة من خلال موقعنا تستطيع الوصول إلى النتيجة فورا رفعها، من أدارة الامتحانات مع تتابع الخطوات الأتية.

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اضغط على المستطيل المكتوب بداخله اضغط لمعرفه النتيجة

الروابط السابقة يتم تفعيلها في حالة رفع النتيجة بواسطة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عبر البوابة الإلكترونية للنتائج.