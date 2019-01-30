نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ونسب نجاح التيرم الأول 2019 بالعديد من المحافظات على بوابة...

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تيرم أول 2019 أصبحت قاب قوسين أو أدنى، فقد صرح منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية، أنه يتم العمل حاليا على تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات المختلفة بالمحافظة بعدما تم الانتهاء من مراجعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لنصف العام 2019 بعموم محافظة القاهرة، وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة انه يوجد 34 كنترولا يتم تجميع نتائجهم،ومن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنهاية الأسبوع الجاري، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها، ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة بعد اعتمادها وتحميلها على موقع نتائج المحافظة يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط من هنا

كما سنتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، بجميع محافظات الجمهورية والتي ستتوالى إعلان النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بنهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد أن انتهت جميع المحافظات من امتحانات جميع المراحل الدراسية منذ أكثر من أسبوع، وبذلك بدأ البحث الآن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج بين الحين والآخر على مواقع المحافظة الإلكترونية.