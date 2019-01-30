البوابة الإلكترونية محافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الإسكندرية

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الاسكندرية، بشكل يومي ومستمر، حيث انتهى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية من أداء امتحانات نصف العام منذ أيام قليلة، وفي انتظار ظهور النتيجة بفارغ الصبر، كذلك أولياء أمورهم، ولهذا سوف نقوم بنشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول لطلاب الاسكندرية برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية

البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية

ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الاسكندرية، خلال الساعات القليلة القادمة عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، حيث انتهت عملية تصحيح أوراق الطلاب كذلك عملية المراجعة والتي تمت بشكل دقيق جدآ لتفادي أي أخطاء، وتم أيضآ رصد الدرجات النهائية لجميع الطلاب، وفي انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول، من قبل محافظ الاسكندرية، ومن ثم ترفع عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الاسكندرية، من خلال الدخول عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، واختيار المرحلة التعليمية للطالب ” المرحلة الاعدادية”، واختيار الصف الدراسي ” الثالث الاعدادي”، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك، ومن ثم الضغط على النتيجة، انتظر قليلآ وستظر النتيجة الخاصة بالطالب بالمجموع الكلي ودرجات جميع المواد التي قام الطالب بالامتحان بها في الفصل الدراسي الأول.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

هذا وسنتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الاسكندرية عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، الذي قمنا بنشره لكم في هذا المقال لتتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة على الفور وبسهولة، وفي حال لم تتمكنوا من معرفة النتيجة، يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس الخاص بكم وسوف نقوم بإرسال النتيجة الخاصة بك فور ظهورها رسميآ عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، نتمى لكم النجاح والتوفيق دائمآ.