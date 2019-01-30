أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم | أحدث أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن بالسوق...

أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الأربعاء 30-1-2019، حيث نقدم لكم متابعة مستمرة لأجدد سعر الصرف اليوم في اليمن السوق السوداء أو السوق غير الرسمية لعمليات البيع والشراء لمختلف العملات الأجنبية.

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء 560 ريال للشراء في مقابل 570 ريال للبيع، أما بالنسبة لأسعار البنك المركزي فكانت 450 ريال للشراء وارتفع ليصل إلى 451 ريال للبيع.

وبذلك نجاوب على السؤال الدائم 100 دولار كم تساوي ريال يمني أو سعر صرف 100 دولار مقابل الريال اليمني في السوق الموازية حيث تصل ورقة المائة دولار إلى سعر 56000 ألف ريال يمني للشراء مقابل 57000 ألف ريال يمني للبيع.

اقرأ أيضا: أسعار مختلف العملات الدولية في السوق السوداء اليمنية.

سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم في السوق الموازية وصل إلى 149 للشراء مقابل 152 للبيع، أما البنك المركزي فتراوح سعر الشراء عند 119 ريال للشراء مقابل 120 ريال للبيع.

اقرأ أيضا: سعر الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال والدولار الأمريكي

سعر الريال اليمني مقابل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بسعر 152 للشراء في مقابل 154 للبيع.