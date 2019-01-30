سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الأربعاء 30-1-2019 | آخر تحديثات أسعار العملات...

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء الأربعاء 30-1-2019، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء، أيضا سعر صرف العملة اليمنية مقابل بعض من أشهر العملات الدولية، ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية

يعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف لجميع زائرينا على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي

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