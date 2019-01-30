ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019 برقم الجلوس من موقع مديرية التربية...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019، ظهرت نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة منذ دقائق، حيث يقوم موقعنا عرب فور نيوز بتوفير لكم رابط النتيجة من موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة، كما يوفر لكم طريقة جديدة للحصول على النتيجة بتفاصيل الدرجات والمجموع الإجمالي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الأول 2019 منذ دقائق على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم والذي سنوفره لكم في هذا المقال.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019

قام الموقع الإلكتروني الرسمي برفع نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الأول 2019 منذ دقائق، لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها، وذلك بعدما انتهت جميع عمليات تصحيح أوراق الإجابة ورصد وجمع الدرجات ومراجعاتها.

هذا وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم الخاص بمحافظة الجيزة، أن المديرية عملت على تفادي المشكلات والأعطال التي حدثت العام الماضي، فمن المتوقع أن يعمل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019 دون حدوث أعطال عند ضغط الزوار على السيرفر للحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 من على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الجيزة

تعمل مديرية التربية والتعليم على رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة وستكون متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور خلال دقائق.

وصل أعداد الناجحين في محافظة الجيزة نحو 103601 طالب وطالبة، وحققت أعداد الناجحين نسبة نجاح بقيمة 71.23%، وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بقيمة 2%، عند مقارنتها بنسبة النجاح التي حققها الطلاب العام الماضي، وكانت نسب نجاح الطلاب في المواد كالتالي: الرياضيات بقيمة 88.78%.

الدراسات الاجتماعية بقيمة 88.34%

اللغة العربية بقيمة 88.73%.

هذا وسجلت إدارة جنوب الجيزة المركز بالأول بالنسبة لباقي الإدارات، هذا وفقًا للتصريحات التي أعلن عنها المحافظ، ووصلت نسبة نجاحها إلى 84.2%.

طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية من موقع مديرية التربية والتعليم

يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور التابعين للمحافظةـ، حيث يقوم بعرض النتيجة مُفصلة بالدرجات، كما يوفر جميع أخبار الامتحانات والإجابات، وللحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي يمكنكم متابعة الخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم من هنا.

اختيار خدمة نتيجة الامتحانات أو الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.

ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

عند حدوث عطل أو خلل بالموقع يمكنكم إعادة المحاولة.

طريقة جديدة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2019

يوفر لكم موقعنا عرب فور نيوز طريقة جديدة لتكونوا أولى الحاصلين على النتيجة، حيث يمكنكم ترك تعليق أسفل الموضوع يحتوي على رقم الجلوس الخاص بالطالب وسنقوم بإحضار لكم النتيجة خلال لحظات.